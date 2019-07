150 migranten in Griekenland aangekomen, Spanje en Marokko redden 277 mensen op zee SVM

17 juli 2019

14u43

Bron: Belga 0 148 migranten zijn in twee dagen tijd vanuit Turkije over de Egeïsche Zee op een Grieks eiland of het Griekse vasteland aangekomen. De Spaanse en Marokkaanse hulpdiensten hebben vorige nacht 277 migranten op zee opgepikt.

Voor de Griekse havenstad Alexandroupolis pikte de Griekse kustwacht 47 migranten op, deelde de kustwacht mee. Voor het eiland Samos redde een patrouilleboot van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex 56 migranten. Nog eens 45 migranten werden voor het eilandje Farmakonisi opgepikt.

Migranten nemen vanuit Turkije steeds meer de route naar Alexandroupolis via het noorden van de Egeïsche Zee. Gewoonlijk gaan ze aan boord in de omgeving van het Turkse vissersdorp Enez, dat ligt slechts honderden meters van de Griekse grens. Deze route geldt als minder gevaarlijk dan de oversteek naar de eilanden in het oosten van de Egeïsche Zee. De registratiekampen op Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos zijn overvol.

In Spanje werden 220 mensen van drie boten op de Alboranzee gered. Een van de 57 vrouwen was op dat moment al overleden. De Marokkaanse autoriteiten redden 57 mensen.

Sinds januari kwamen ongeveer 11.000 migranten via de zee in Spanje aan. 203 migranten verloren het leven bij de oversteek, volgens gegevens van de Internationale Organisatie voor Migratie.