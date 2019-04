150 betogers op Antwerpse klimaatmars LH

18 april 2019

15u10

Bron: belga 5 In Antwerpen zijn deze middag zowat 150 klimaatactivisten door de binnenstad getrokken. Strikt genomen ging het gezien de vakantieperiode niet om een spijbelactie, maar toch was de opkomst weer iets groter dan de voorbije weken. Het was de tiende Antwerpse editie van de klimaatmars.

Initiatiefnemers Youth for Climate en Students for Climate Antwerp kregen ook ditmaal de steun van enkele vertegenwoordigers van Grootouders voor het klimaat. Enkele andere opvallende aanwezigen waren een twintigtal leden van een internationaal jeugdkoor dat deze week in Antwerpen verblijft voor een concert en Groen-Kamerlid Kristof Calvo. De betogers scandeerden slogans als "What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! " en "Change the system, not the climate! ".