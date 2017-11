150 banen op de tocht bij Telegraaf Media Groep na overname door Mediahuis TK

09u27

Bron: Belga 0 ANP Bij Telegraaf Media Groep zullen de komende jaren naar verwachting 150 banen verdwijnen. Dat meldt Mediahuis, de Belgische uitgever die eerder dit jaar TMG overnam.

"Bij de overname was Mediahuis zich ervan bewust dat belangrijke ingrepen noodzakelijk zouden zijn om van TMG, uitgever van onder meer Nederlands grootste krant De Telegraaf, opnieuw een toekomstgericht en succesvol bedrijf te maken", klinkt het in een persbericht. In maart klonk het nog dat er geen banen zouden verdwijnen als gevolg van het overnamebod van Mediahuis.

De directie van TMG werkte de voorbije maanden een toekomstplan uit met drie pijlers: een focus op sterke merken, klantgerichtheid en een efficiëntere organisatie. Die efficiëntere organisatie betekent dus 150 banen minder. TMG wil het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk vermijden.

"Door overheadkosten te verminderen, niet-kernactiviteiten af te bouwen en samen te werken met Mediahuis op het gebied van bijvoorbeeld ICT, inkoop en drukwerk, kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. Het verdwijnen van naar schatting 150 banen de komende jaren is hierbij helaas onvermijdelijk maar noodzakelijk", aldus Mediahuis.

Focus op telegraaf

Voorts komt het merk De Telegraaf weer op de eerste plaats te staan. Het aantal edities, nu 16, wordt geleidelijk verminderd en het aantal websites gaat van vijf naar twee.

"Het toekomstplan dat op tafel ligt sluit aan bij de strategie en de koers die Mediahuis de voorbije drie jaar heeft gevolgd: het creëren en laten groeien van sterke merken, investeren in innovatie, aandacht voor de noden van zowel lezer als adverteerder en dit alles gedragen vanuit een efficiënte en wendbare organisatie", zegt Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis, in het persbericht. TMG wil snel een gezond bedrijfsresultaat neerzetten.