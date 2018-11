150.000 mensen op de vlucht: al minstens 9 doden door natuurbranden in Californië IB SVM TTR KV

10 november 2018

06u49

Bron: ANP, Belga, Reuters 2 In de Amerikaanse staat Californië zijn zo’n 150.000 mensen op de vlucht geslagen voor een grote natuurbrand die daar sinds gisterochtend woedt. De lokale autoriteiten spreken van een “chaotische evacuatie”. Ook Malibu, de kuststad die bekendstaat voor haar chique villa’s en stranden, moest deels ontruimd worden. Ondertussen lieten al negen mensen het leven in de branden.

De brand, die Camp Fire is gedoopt, heeft al meer dan 3.200 hectare in de as gelegd. Door de harde wind en de droogte van de afgelopen tijd grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 6.700 huizen en bedrijven gingen in vlammen op.

Donderdag werden vijf mensen werden dood aangetroffen in uitgebrande auto’s. Vrijdag werden de lichamen van nog eens vier slachtoffers gevonden.

Patients are evacuated from the Feather River Hospital before it is destroyed by the Camp fire in Paradise, California. More than 18,000 acres have been scorched in a matter of hours

📷 Josh Edelson pic.twitter.com/s4eVz1P5lH AFP news agency(@ AFP) link

De circa 27.000 inwoners van het stadje Paradise - zo'n 240 kilometer ten noorden van San Francisco - werden opgeroepen de stad te verlaten. Door ongelukken raakten uitvalswegen geblokkeerd en veel mensen lieten hun voertuigen achter en vluchtten lopend, zo meldden de autoriteiten. Zo’n 75.000 huizen in Los Angeles en Ventura County zouden moeten ontruimd worden.

Door de gedwongen evacuatie raakte het verkeer op de Pacific Highway ook helemaal in de knoop. Sommigen scholen in de buurt vangen geëvacueerden op.

In totaal zouden al tientallen villa’s in de vlammen zijn opgegaan. De brandweer in de regio rond Malibu geeft toe dat ze het vuur nog niet onder controle heeft. Bij de bestrijding zijn drie brandweermensen gewond geraakt, meldden overheidsmedewerkers.

Ook in het noorden van Californië is het vuur nog niet onder controle. Pas als dat het geval is, kan de zoektocht naar eventuele nieuwe slachtoffers starten. Al meer dan 280 vierkante kilometer ging in de vlammen op. In Paradise werden tientallen huizen, een ziekenhuis, een tankstation en meerdere restaurants vernield. In de regio is de noodtoestand afgekondigd.

#CampFire

near Feather River Hospital

Paradise CA, Pentz Rd pic.twitter.com/gEIOxkHgEX wcoast777(@ wcoast777) link

Zeer grote brand

“We moesten door de vlammen rijden om hier te komen", vertelde een inwoner die op een motorfiets was ontsnapt aan de televisiezender Action News Now. Volgens berichten op sociale media staan in Paradise onder meer een ziekenhuis, een school en een supermarkt in brand. “Het is zeer chaotisch. Het is een hele grote brand”, zei een agent van de California Highway Patrol.

Natuurbranden verschroeiden dit jaar al meer dan 250.000 hectare land in Californië. Dit is twee keer zo veel als in 2017 en drie keer meer dan het gemiddelde in de afgelopen vijf jaar.

Beroemdheden

Volgens showbizzwebsite TMZ werd het huis van Caitlyn Jenner vernield door het vuur. Ook op het domein van Kim Kardashian en Kanye West brandde het, maar volgens het koppel kon de brandweer het vuur blussen. Scott Derrickson, regisseur van Doctor Strange, berichtte op Twitter dat zijn huis is vernield. Lady Gaga moest haar residentie in Malibu verlaten. Ook Barbra Streisand, Robert Downey Jr., Halle Berry en Jennifer Aniston hebben een huis in Malibu, zo bericht Variety.

#CampFire is growing at an estimated rate of 80 football fields PER MINUTE.



Conditions are nearly ideal for explosive fire growth in Northern California today, at the peak of fall wildfire season. Record or near-record dry vegetation + strong and dry offshore winds. A nightmare. Eric Holthaus(@ EricHolthaus) link