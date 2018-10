150.000 mensen manifesteren in Berlijn tegen racisme bvb

13 oktober 2018

17u28

Bron: Belga 0 Ongeveer 150.000 mensen hebben vanmiddag meegelopen in een demonstratie tegen racisme in Berlijn. Dat zijn er een pak meer dan de 40.000 die werden verwacht, zeggen de organisatoren.

Toen de eerste demonstranten de Brandenburger Tor bereikten, stonden de laatste deelnemers nog goed twee kilometer verderop aan de Alexanderplatz. De betoging eindigde aan overwinningszuil aan de dierentuin, waar verschillende optredens plaatsvonden.

"We zijn zeer tevreden met de opkomst", zei Felix Müller van het initiatief "Ondeelbaar", aan het Duitse persbureau dpa. "Dit bevestigt dat veel mensen een teken tegen rechts en voor solidariteit hebben willen geven."

Onder het motto "Voor een open en vrije samenleving - Solidariteit in plaats van uitsluiting" had de alliantie "Ondeelbaar" opgeroepen tot het protest. Het is gericht tegen rechtse opruiing, discriminatie, de vluchtelingensterfte in de Middellandse Zee en bezuinigingen op het sociale systeem.