150.000 keer bekeken, maar deze beelden van stenen gooiende jongeren “in Calais” zijn helemaal niet wat ze lijken LH

15 juli 2019

11u34

Bron: Twitter 8 Sinds afgelopen zaterdag circuleert er op Twitter een video waarin te zien is hoe gemaskerde mannen stenen gooien op een snelweg. Volgens de verspreider zou het gaan om rellen met “illegale migranten” in Frankrijk, maar de beelden zijn niet wat ze lijken. Het filmpje , dat intussen al 150.000 bekeken werd, is namelijk begin deze maand gemaakt tijdens een betoging in Israël.

Onder meer de jongerenafdeling van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen verspreidde de beelden op Twitter met de boodschap “dagelijkse scène uit Calais”, als een voorbode van een nakende “burgeroorlog”. Maar dat blijkt dus niet te kloppen.

Enkele uren na het verschijnen van de post signaleerde het Twitteraccount genaamd @vvikingson al dat het om een hoax gaat. “Het gaat om Ethiopische Joden in Israël die een soortgelijk Black Lives Matter protest aan het houden zijn door de dood van Tekah Salomon door politie. Compleet andere context en dus NIET in Calais en NIET migranten in Frankrijk”, luidde zijn uitleg. Een YouTube-filmpje met bijhorende uitleg in het Hebreeuws werd als duidelijk bewijs aangehaald.

Ook het anonieme Twitteraccount ‘Arbiter of Tweets’ wees zijn meer dan 6.000 volgers op het fake news-bericht. “De voorbije 48 uur is het anderhalf miljoen keer bekeken op Facebook en meer dan 30.000 keer gedeeld: een filmpje van gemaskerde mannen die stenen gooien op een snelweg, met de eenvoudige caption “CALAIS”. Dit is een hoax. Deze beelden komen niet uit Calais, maar uit Israël”, waarschuwde hij.

Dezelfde Twitteraar bewees dan weer met een artikel uit de New York Times dat het gaat om een uit de hand gelopen betoging van Israëlisch-Ethiopische joden, die begin deze maand plaatsvond na het doodschieten van Solomon Tekah, een 19-jarige jongeman van Ethiopische afkomst uit Haifa. Het account roept nu op om de verspreider, die het filmpje nog altijd niet verwijderd heeft, duidelijk te maken dat hij fake news verspreid heeft.

In Israël woont sinds decennia een grote, maar vaak gemarginaliseerde gemeenschap van Ethiopische joden. Incidenten zoals dat met Tekah hebben er recent geleid tot een soort lokale variant van “Black Lives Matter”. 3/https://t.co/t3egdhwC6z Arbiter(@ ArbiterOfTweets) link

