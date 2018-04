150.000 dollar voor Playboy-model, 30.000 voor ex-portier: FBI richt pijlen op 'The National Enquirer' JC

12 april 2018

19u51

Bron: New York Times, The Guardian 2 De Amerikaanse tabloid The National Enquirer is verwikkeld geraakt in het FBI-onderzoek naar de activiteiten van Donald Trumps advocaat Michael Cohen. De krant zou tijdens zijn campagne pogingen hebben ondernomen om schadelijke verhalen over Trump tegen te houden. Dat meldt The New York Times.

Amerikaans president Trump heeft nauwe banden met de uitgever van The National Enquirer, American Media Inc. (AMI). Zo zetelt een voormalige topman van zijn casino-imperium in de directieraad van AMI en vervoegde een van zijn adviseurs het mediabedrijf na de presidentsverkiezingen. Voorzitter David J. Pecker is een goede vriend van de president.



Pecker zou, sinds de start van de presidentscampagne in 2015, samen met Trumps advocaat Michael Cohen gewerkt hebben aan een strategie om Trump te beschermen en zijn politieke tegenstanders te schaden. In het onderzoek naar de activiteiten van Cohen richt de FBI nu zijn pijlen op The National Enquirer.



Buitenechtelijke relatie

De tabloid zou pogingen ondernomen hebben om mogelijk schadelijke verhalen over Trump uit de media te houden. Zo kocht de krant de exclusieve rechten op een verhaal over een vermeende buitenechtelijke relatie tussen Trump en gewezen Playboy-model Karen McDougal, maar werd dat nooit gepubliceerd. Een ongebruikelijke beslissing voor een blad dat leeft van schandalen.

De FBI klopte deze week met een huiszoekingsbevel aan bij Trumps advocaat Cohen. Onderzoekers hebben alle communicatie opgevraagd tussen hem, Pecker en Dylan Howard, chief content officer bij het bedrijf.

Er hangt het bedrijf bovendien een klacht boven het hoofd van de Federal Election Commission. Volgens de commissie was de betaling van 150.000 dollar aan McDougal een illegale campagnebijdrage.

AMI heeft tot nu toe steeds beweerd niets verkeerds gedaan te hebben, en stelt dat de medewerking met de onderzoekers maar zo ver zal gaan als haar grondwettelijk beschermde status als nieuwsorganisatie dat toelaat.

30.000 dollar voor portier

De betaling aan Karen McDougal is echter niet de enige interventie waarvan de krant beschuldigd wordt. Acht maanden eerder zou AMI al 30.000 dollar betaald hebben aan een gewezen portier van een van Trumps gebouwen in New York. Net als bij het verhaal van McDougal kocht The National Enquirer de exclusieve rechten op het verhaal, om het nadien nooit te publiceren. En net als McDougal kreeg Dino Sajudin een contract voorgeschoteld, dat hem verbood zijn verhaal alsnog publiek te maken.



Volgens persagentschap Associated Press had Sajudin een gerucht opgevangen dat Trump in de jaren 80 een kind had gekregen met een werknemer in Trump World Tower, een wolkenkrabber nabij het VN-hoofdkwartier. Het contract legde hem een boete op van 1 miljoen dollar, indien hij het gerucht verspreidde of de voorwaarden van de overeenkomst bekendmaakte.

Ex-portier Dino Sajudin had opgevangen dat Trump een kind had met een personeelslid in Trump World Tower

Nadat het nieuws gisteren uitlekte, schreef zusterkrant RadarOnline dat The National Enquirer vier weken onderzoek verrichtte over het verhaal, om uiteindelijk te besluiten dat het niet klopte. Sajudin werd toen ontheven van de verplichtingen in zijn contract. Dat was nadat Trump tot president verkozen was.