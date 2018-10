15 miljoen Congolezen hebben honger: verdubbeling in jaar tijd jv

16 oktober 2018

13u30

Bron: dpa 0 In Congo zijn er 15 miljoen mensen die niet genoeg hebben om te eten, en dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar. Het gaat om een op de vijf Congolezen. Dat blijkt uit cijfers die Norwegian Refugee Council, een ngo die onder meer in Congo actief is, vandaag publiceert. "In elk dorp of elke stad waar we tussenkomen, stellen we enorme ondervoeding vast", aldus Ulrika Blom, landdirecteur voor NRC in Congo.

In het oosten van Congo neemt het geweld toe, tussen milities onderling en tussen milities en het regeringsleger. De ngo wijst erop dat onder meer in de stad Beni honderden landbouwers daarom te bang zijn om hun velden te bewerken.

In vergelijking met het vorige seizoen ligt de oogst van basisvoedsel zoals maïs, maniok en rijst gemiddeld 39 procent lager. "We hebben mensen de zaden zien eten die bedoeld zijn om te planten", zegt Blom.

Vooral de tien provincies die het meest door het geweld getroffen worden, krijgen te maken met voedselonzekerheid.

Ongeveer 40 procent van de kinderen onder de 5 lijdt aan ondervoeding. In de goud- en coltanmijnen zijn vaak (jonge) kinderen aan de slag om geld te verdienen, in plaats van naar school te gaan. De ngo zegt berichten te krijgen over vrouwen en meisjes in Noord-Kivu die zich prostitueren om voedsel te kunnen kopen en van jongens en mannen die zich aansluiten bij gewapende groepen, enkel om geregeld te eten te krijgen.

Het geweld brengt ook grote aantallen vluchtelingen met zich mee, in heel het land. In de eerste acht maanden van dit jaar alleen zijn in de provincies Noord-Kivu en Ituri, in het oosten, 750.000 mensen op de vlucht geslagen. "De nieuwe cijfers over voedselonzekerheid in Congo zijn ongelooflijk alarmerend", aldus nog Blom.

Ook in het zuiden ontstaat sinds kort een grote vluchtelingencrisis. Duizenden Congolezen wachten aan de Congolese kant van de grens met Angola om de grens over te steken, en elke dag komen nieuwe vluchtelingen toe in het grensgebied.

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR waarschuwt voor een nieuwe humanitaire crisis in de Congolese Kasai, als Angola 200.00 Congolezen zou uitwijzen die nu al in het land zijn.