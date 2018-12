15 mensen verhongerd op Middellandse Zee kv

04 december 2018

23u18

Bron: Belga 0 Zeker vijftien mensen, migranten, zijn omgekomen door honger en dorst na een dagenlange beproeving op de Middellandse Zee. Dat meldt een woordvoerder van de Libische kustwacht vandaag.

De boot, die twaalf dagen geleden vertrok, kwam in de problemen toen de motor stilviel op zee in slechte weersomstandigheden, zegt woordvoerder Ayub Kasim. De boot spoelde uiteindelijk aan in de buurt van de stad Misurata aan de Libische kust. Van de 25 opvarenden hebben er 10 het overleefd. De andere zijn omgekomen door honger en dorst.

De Middellandse Zee oversteken is aanzienlijk gevaarlijker geworden. Tussen januari en juni 2018 kwam een op de achttien migranten die de oversteek waagde om het leven, zegt het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR. Er zijn veel minder burgerlijke reddingsschepen aanwezig op de Middellandse Zee, onder druk van bepaalde Europese regeringen en politici. UNHCR merkt een duidelijk verband.