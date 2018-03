15 lichamen gevonden in verlaten busje Mexico Jolien Meremans

24 maart 2018

17u24

Bron: Belga 0 In het westen van Mexico zijn in een verlaten busje de levenloze lichamen van vijftien mannen teruggevonden. Volgens de autoriteiten zouden de moorden verband houden met de strijd tussen de drugkartels in de regio. Mexico heeft al langer te kampen met dergelijke misdaden.

De lichamen van vijftien mannen, bezaaid met kogels, werden gevonden in een verlaten busje op een weg in de staat Michoacan, in het westen van Mexico. Een van de slachtoffers werd ervan verdacht bij een bende drugshandelaren te horen, zei de aanklager in een verklaring die vrijdagavond werd gegeven.

De autoriteiten gaan ervan uit dat de vijftien moorden verband houden met het regelen van kartels van drugshandelaren die strijden voor de productie en handel in marihuana, opium en synthetische drugs in de regio.

Mexico wordt al langer getroffen door een golf van geweld. Volgens officiële cijfers werden in 2017 in totaal 25.339 moorden gepleegd.