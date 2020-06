15 jonge rugzaktoeristen stierven bij brandstichting in hostel, ook Nederlandse nabestaanden eisen dat dader niet vrijkomt mvdb

04 juni 2020

12u17

Bij de nachtelijke brand op 23 juni 2000 kwamen vijftien jonge mensen om het leven, onder wie twee Nederlanders. Nabestaanden en overlevenden willen dat Robert Paul Long zijn straf uitzit.

De slachtoffers uit zes verschillende landen waren rugzaktoeristen die in de zomermaanden kwamen helpen bij de fruitpluk. Brandstichter Long was het hostel The Palace Backpackers Hostel uitgezet na achterstallige huur. De vaak dronken man probeert ‘s avonds laat het gastenverblijf binnen te raken om een oud-kamergenoot te lijf te gaan, verklaarde een getuige. De deur blijft dicht. Hij raakt uiteindelijk binnen en tikt op de computer een afscheidsbrief. In de bar op het gelijkvloers gooit hij papieren handdoekjes in een plastic vuilnisbak en steekt deze in brand. Het achterliggende deel van het houten gebouw brandt twintig minuten later als een fakkel.

De eerste noodoproep loopt om 00.30 uur ‘s nachts binnen. 69 gasten kunnen zich in veiligheid brengen, de vijftien slachtoffers hebben geen schijn van kans. Long slaat na zijn daad op de vlucht en blijft vijf dagen voortvluchtig. Bij zijn arrestatie in een bos steekt hij een agent en een politiehond met een mes en wordt vervolgens neergeschoten. De dertiger denkt te zullen sterven en bekent de brandstichting. Tijdens zijn proces twee jaar later trekt hij deze in en verklaart onschuldig te zijn. Hij toont geen emotie of berouw. In de rechtszaal wordt duidelijk dat de man buiten heeft staan toekijken. Long krijgt uiteindelijk levenslang voor de moord op twee van de vijftien slachtoffers. Het gaat om een Australische tweeling. Bij een eventuele vrijspraak kon hij opnieuw terechtstaan voor de dood van andere slachtoffers.

“We wensten maar één ding”

Na twintig jaar zijn straf te hebben uitgezeten, heeft Long nu een officieel verzoek ingediend om voorwaardelijk vrij te komen. De beslissing hierover volgt later deze maand. De mogelijke vrijlating van de vijftiger doet Nederlander Barry van der Velden steigeren. Zijn zus Joly (23) overleefde de vlammenzee niet. “Wij konden een schadevergoeding krijgen, maar dat hoefden we niet”, verklaarde hij tegenover RTL Nieuws. “we wensten maar één ding: dat deze man voor altijd de gevangenis in zou ingaan. Hij verdient het om in de cel blijven tot de dag dat hij sterft. Als dat niet gebeurt zijn alle mensen die er door getroffen zijn terug bij af.”

Nederlander Jochy Visser die de brand overleefde, bundelt nu ervaringen van nabestaanden en overlevenden en wil deze als drukmiddel naar Australië sturen. De groep overweegt een advocaat onder de arm te nemen en wil verkrijgen dat Long alsnog voor de dood van de andere dertien gasten wordt aangeklaagd. “Met de gedachte dat de dader mogelijk weer op straat loopt, kan ik niet leven”, zegt Barry nog aan RTL Nieuws. De Australische journalist Paul Cochrane bracht destijds verslag uit en heeft nu twintig jaar later zijn ervaringen gebundeld in een zevendelige podcast.

