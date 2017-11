15-jarige trakteert klasgenoten op spacecake (zonder dat ze het weten) hr

16u52

Bron: Le Parisien 2253 Thinkstock Een 15-jarige heeft in het Franse Mennecy een spacecake voorgeschoteld aan zijn sportleraar en zeven medeleerlingen. De slachtoffers wisten niet wat hen overkwam. Sommigen werden zo misselijk dat ze moesten overgeven, terwijl anderen last kregen van onophoudelijke lachbuien.

Een sportleraar van het college Parc de Villeroy organiseerde eind vorige week samenkomst voor een klas van het derde middelbaar. Leerlingen mochten ook een hapje of drankje meebrengen. “De chocoladecake zag er normaal uit”, zegt een van de leerlingen aan Le Parisien. “Een beetje een rare smaak, maar we aten het op.” Na een tijdje begon de cannabis evenwel zijn werk te doen. "De leraar kreeg grote donkere kringen onder zijn ogen. En hij zweette", klinkt het. “Het werd erger en erger. Op een bepaald moment begon ik zo hard te lachen, dat ik niet meer kon stoppen. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen." Zo verging het verschillende leerlingen. Een andere viel tijdens de les aardrijkskunde in slaap op zijn lessenaar.

De leerling die de cake had meegebracht, zei dat hij geen idee had wat er aan de hand was. “Dat was het ergste. Dat we niet wisten wat er aan de hand was”, aldus nog de leerlinge, die voordien nooit eerder cannabis had gebruikt.

Acht dagen geschorst

Na schooltijd had een van de ouders echter snel in de gaten dat er iets niet klopte. "Om 17 uur wilde mijn dochter al gaan slapen", zegt een mama. "Ze had grote honger, veel dorst en haar pupillen waren verwijd. We hadden snel door dat ze drugs gebruikt had. Mijn man werkt immers bij de politie."

De volgende ochtend liet de vrouw in een labo urine van haar dochter onderzoeken. Al snel bleek dat ze cannabis gebruikt had. De vrouw diende meteen bij de politie klacht in tegen de jongen die de cake had gebakken. Enkele andere ouders volgden later dat voorbeeld. Door zijn school werd de grapjas alvast acht dagen geschorst.