15-jarige sterft aan builenpest na eten van besmette marmot

15 juli 2020

10u22

Bron: AP 0 In Mongolië, Oost-Azië, is een jongeman van 15 jaar overleden door de builenpest, zo meldt het nationale nieuwsagentschap. De builenpest wordt veroorzaakt door de yersinia pestis, een bacterie die zich nestelt in rattenvlooien en is in bijna de helft van de gevallen dodelijk.

De minister van Volksgezondheid deelt mee dat de tiener een marmot had gegeten die besmet bleek te zijn met de bacterie. Het eten van marmotten is een lokaal volksgebruik. Door het voorval werd beslist om de personen die in contact kwamen met de jongen te isoleren. Het zou gaan om zo'n 15 mensen uit zijn dichte omgeving. Zondag werden de quarantainemaatregelen opgeheven.

Het is niet de eerste keer dat er zulke gevallen voorkomen. Vorig jaar stierf een Mongools koppel aan de builenpest na het eten van een rauwe nier van een marmot.

Waarschuwing

In een officieel bericht waarschuwt de overheid voor de gevaren van de builenpest en raadt het zijn inwoners aan om het eten van marmotten te vermijden.

In Europa komt de pest vandaag niet meer voor.

