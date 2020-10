15-jarige millennial zalig verklaard; gebalsemd lichaam opgebaard in basiliek Assisi mvdb

10 oktober 2020

22u15

Bron: AFP - VRT 13 Voor het eerst is een millennial zalig verklaard. Carlo Acutis die in 2006 op 15-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van leukemie, wordt in Italië ook wel de cyberapostel genoemd.

In opdracht van paus Franciscus verklaarde de Italiaanse kardinaal Agostino Vallini de tiener in Assisi vandaag zalig. Acutis verkondigde zijn geloof volop via het internet. Zijn passie computers gebruikte hij om katholieke websites te bouwen en zo het evangelie uit te dragen. Na zijn vroeg overlijden groeide Acutis uit tot een rolmodel voor gelovige jongeren. Acutis’ lichaam kreeg een balsembehandeling. Op zijn gezicht werd een siliconenmasker aangebracht. De jongen uit Milaan werd op eigen vraag begraven in Assisi.

Om zalig verklaard te worden is een mirakel nodig. Het Vaticaan vond dit voor Acutis in Brazilië. Een kind met een zeldzame alvleesklierafwijking genas ginds in 2013 ‘miraculeus’ nadat zijn familie tot Acutis had gebeden.

De zaligverklaring was door het coronavirus met enkele maanden vertraagd. Het graf van de tiener werd tien dagen geleden geopend. Heel wat gelovigen trokken naar de Sint-Franciscusbasiliek om te bidden bij het gebalsemde lichaam van de jongen.