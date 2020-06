15 jaar cel voor tiener die jongen opzettelijk van platform in Tate Londen duwde YV

26 juni 2020

14u08

Bron: ANP 2 Een Britse tiener is tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar een 6-jarig Frans jongetje van een platform op de 10e etage van het Londense museum Tate Modern gooide. Het jongetje overleefde de val, maar liep hersenbloedingen, gebroken ledematen en een gebroken ruggengraat op.

Jonty Bravery, die op het moment van het incident 17 jaar was, verklaarde later dat hij de daad had gepleegd om in het journaal op televisie te komen. Hij had zich in december schuldig verklaard aan poging tot moord. Bravery had de aanval volgens de aanklager bewust gepland.

De nu 18-jarige tiener heeft onder andere een autistische stoornis en wordt behandeld in een streng beveiligd ziekenhuis. De rechter in Londen bepaalde dat hij gevangen gezet moet worden. Hij verklaarde dat Bravery naar het uitkijkplatform was gegaan, om zich heen had gekeken en het Franse jongetje als slachtoffer had uitgekozen. “De angst die de jongen moet hebben gevoeld en de horror voor de ouders zijn onvoorstelbaar”, aldus de rechter.

“Waar is mijn zoon?!”

Getuigen hoorden een luide knal en daarna de moeder van het jongetje schreeuwen: “Waar is mijn zoon, waar is mijn zoon?!” Een ooggetuige vertelde Mirror Online dat ze schrok toen ze een enorme klap hoorde. “Ik was op de vijfde etage toen ik opschrok van een hard geluid. Op datzelfde moment hoorde ik een vrouw schreeuwen: dat is mijn zoon.”

Het slachtoffertje werd op het dak van de vijfde verdieping teruggevonden en na een behandeling ter plekke met spoed met een helikopter naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Volgens de rechter heeft de jongen blijvend letsel opgelopen dat zijn leven heeft veranderd. De ouders van het kind verklaarden vrijdag dat het kind in een rolstoel zit, zwak is en weinig praat.