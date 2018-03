15 geheimen van het Witte Huis ontrafeld Jolien Meremans

Bron: foxnews 1 Het legendarische 55.000 vierkante meter grote herenhuis op 1600 Pennsylvania Avenue in Washington, D.C. mag dan wel wereldberoemd zijn, maar de meeste mensen zijn zich niet bewust van de geheimen van het presidentiële landhuis. Van de architectuur en het ontwerp tot geheime kamers en de geesten die er naar verluidt wonen, verken deze vijftien feiten die het Witte Huis tot de huidige woonplaats maken.

1. Het heeft een tweelinghuis in Ierland

Toen de Ierse architect James Hoban in 1792 deelnam aan een krantenwedstrijd om een ​​bouwer te vinden voor het "President's House", baseerde hij zijn winnende ontwerp op het Leinster House in Dublin, zo meldt Thrillist. Tegenwoordig is dat huis de thuisbasis van het Ierse parlement.

2. Meten is weten

Met 132 kamers, 35 badkamers, 28 open haarden, 412 deuren en 147 ramen verspreid over de zes niveaus van het herenhuis, zou je in het huis oneindig lang verstoppertje kunnen spelen , hoewel de geheime dienst daar waarschijnlijk niet blij om zou zijn...

3. Het huis telt tientallen geheime kamers

De bekendste kamers van het Witte Huis zijn ongetwijfeld het Oval Office, de Situation Room en Press Briefing Room, maar het huis herbergt ook tientallen nichekamers die door de presidenten door de jaren heen zijn toegevoegd.

Naast de bioscoop het kalligrafiebureau, de game room, de muziekkamer en het solarium, zijn er volgens AOL en het White House Museum ook nog chocolaterie, bloemenwinkel en een tandartspraktijk op de begane grond.

4. Niet elke president woonde graag in het Witte Huis

Hoe weelderig het leven op 1600 Pennsylvania Avenue ook lijkt, niet elke president was er even gelukkig. President Truman omschreef het als "de grote witte gevangenis" en "een glamoureuze gevangenis", terwijl president Nixon praatte met de portretten aan de muur tijdens zijn laatste, alcoholrijke dagen daar, meldt The Atlantic.

5. George Washington heeft nooit in het Witte Huis gewoond

Hoewel de eerste commandant van het land koos voor de locatie van het presidentiële herenhuis, liep zijn ambt af in 1797 en stierf hij in 1799, een jaar voordat de bouw voltooid was. John Adams en Abigail Adams waren de eerste bewoners.

6. Het werd door slaven gebouwd

Volgens Smithsonian laten historische documenten zien dat veel bouwers die betrokken waren bij de bouw van het Witte Huis tot slaaf werden gemaakt. De architect James Hoban gebruikte zijn eigen slaven Ben, Daniel en Peter als timmermannen bij het project.

7. Teddy Roosevelt gaf het de naam "Witte Huis"

Voordat de 26ste president in 1901 de bijnaam officieel maakte, stond het huis van de president bekend onder verschillende namen, zoals het paleis van de president, het huis van de president en het uitvoerende herenhuis.

8. De 'West Wing' werd pas in 1902 opgericht

De iconische vleugel die een oud televisiedrama inspireerde, ontstond uit een humoristische situatie. Volgens het Museum van Wetenschap en Industrie Chicago, had Teddy Roosevelt de ruimte geconstrueerd om rustig te werken, omdat zijn zes kinderen te afleidend bleken te zijn.

9. Het werd rolstoeltoegankelijk gemaakt

De residentie werd geüpdatet en rolstoeltoegankelijk gemaakt toen Franklin D. Roosevelt in 1933 in dienst trad.

10. Er leven exotische diersoorten

Hoewel de familie Trump naar verluidt geen huisdieren in het Witte Huis heeft, zijn ze alleen in dat opzicht. Huisdieren, en dan vooral exotische soorten, zijn niet uit de geschiedenis van het Witte Huis weg te denken. Elk dier hoorde er thuis; van de alligator van John Quincy Adams die in de badkamer woonde, tot de slang van Theodore Roosevelt, Emily Spinach, en de verzameling van Calvin Coolidge die bestond uit een beerwelp, leeuwenwelpjes, een wallaby en een nijlpaard.

11. 570 liter verf aan de buitenkant

Om het exterieur van de residentie glanzend wit te houden is 570 liter verf nodig.

12. Het is een echte toeristische trekpleister

Elke week verwelkomt het Witte Huis ongeveer 30.000 bezoekers en ontvangt het volgens het History Channel 65.000 brieven, 3.500 telefoontjes en 100.000 e-mails. Bezoekers moeten wel vooraf een rondleiding aanvragen en boeken.

13. 140 mensen kunnen tegelijkertijd dineren

Gezien de grootte van de State Dining Room en de middelen van het keukenpersoneel, laat National Geographic weten dat de president theoretisch gezien 140 mensen tegelijkertijd zou kunnen dienen.

14. Stafleden hebben slechts 12 uur de tijd om de bezittingen van een nieuwe president te verhuizen

Terwijl de nieuw gekozen president de natie begroet, zijn de stafmedewerkers bezig met het verplaatsen van de spullen van de nieuwe leider. Volgens Elle Décor begint de verhuizing om 12.00 uur en hebben de medewerkers twaalf uur de tijd om uit te pakken, alle meubels te rangschikken en op te ruimen.

15. Amerikanen geloven dat het bezeten is

Tijdens een bezoek aan de hoofdstad van het land tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Britse premier Winston Churchill geschokt toen hij een spookachtige Lincoln zag zitten bij de open haard in zijn kamer.

