15 doden bij gevechten tussen pro-Turkse strijders en Koerden in Syrië

27 oktober 2019

00u39

Bron: Belga 0 In het noordoosten van Syrië zijn bij gevechten tussen pro-Turkse troepen en de door het Syrische leger gesteunde Koerden gisteren vijftien doden gevallen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een ngo die vanuit Londen opereert. Damascus heeft intussen troepen ingezet in een nieuwe strategische zone in de buurt van de Syrisch-Turkse grens.

In de loop van de avond kwam het in die zone tussen Tal Tamr en Ras al-Aïn tot gewelddadige confrontaties tussen gewapende pro-Turkse groeperingen, die ondersteuning krijgen van de Turkse luchtmacht, en de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die door de Koerden gedomineerd en door het Syrische leger ondersteund worden, aldus de ngo. Daarbij vielen uiteindelijk vijftien doden. Het gaat om negen pro-Turkse strijders en zes personen van de SDF.

Gisteren kwamen in het gebied ongeveer 2.000 Syrische soldaten toe. Het is de eerste keer sinds 2012 dat de troepen van Damascus in de regio, die sinds 9 oktober het doelwit is van een Turks offensief, worden ingezet. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gaat het om de grootste militaire inzet van Damascus in jaren. De Syriërs zouden worden vergezeld door leden van de Russische militaire politie, klinkt het.