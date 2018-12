15 doden bij bomaanslagen van Al-Shabaab in Mogadishu AW

22 december 2018

10u14

Bron: Belga 0 Mogadishu, hoofdstad van Somalië, is vandaag opgeschrikt door twee zware bomaanslagen. Daarbij kwamen al zeker 15 mensen om het leven, zo is vernomen van de politie. Het dodental kan nog oplopen.

In de buurt van het presidentieel paleis brachten islamistische kamikazes twee bomauto's tot ontploffing.

De islamistische terreurorganisatie Al-Shabaab heeft in een radioboodschap de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist.



Al-Shabaab is een islamitische terreurorganisatie die voornamelijk actief is in Somalië en in 2004 werd opgericht. Ze willen een islamitische staat oprichten in Somalië waarbij de sharia wordt ingevoerd. Ze hebben dan ook banden met IS en Al Qaida, al zijn die niet sterk.