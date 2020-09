15 doden bij aanval op konvooi van gouverneur in Nigeria RL

26 september 2020

00u19

Bron: Belga 0 Jihadistische rebellen gelinkt aan de terreurgroep Islamitische Staat hebben in het noordoosten van Nigeria tijdens een hinderlaag vijftien leden van het konvooi van de gouverneur van Borno gedood. Dat hebben bronnen binnen de veiligheidsdiensten gemeld. De regent overleefde de aanslag en raakte niet gewond.

De rebellen vielen het konvooi in de buurt van de stad Baga aan met automatische geweren en granaatwerpers. Volgens de bronnen kwamen acht politieagenten, drie soldaten en vier leden van een gouvernementele militie om het leven.

De gouverneur, die zelf niet gewond raakte, bezocht Baga in het kader van de voorbereidingen van de terugkeer van duizenden inwoners die in 2014 uit de stad werden gejaagd door jihadisten.

Hinderlagen

De wegen in de staat Borno zijn gevaarlijk vanwege de aanwezigheid van jihadistische militanten van de Islamitische Staat in West-Afrika (Iswap) en van hun rivalen van Boko Haram. Zij zetten regelmatig hinderlagen op om mensen die onderweg zijn te doden of te ontvoeren.

Sinds 2009 zijn al meer dan 36.000 mensen gedood door geweld in de regio en meer dan 2 miljoen mensen die hun huizen ontvluchtten kunnen nog steeds niet naar huis.



