15.000 wetenschappers uit 184 landen waarschuwen voor "catastrofaal lot van de wereld" JC

17u52

Bron: The Independent 0 AP Luchtvervuiling in Parijs. In een 'brief aan de mensheid' waarschuwen 15.000 wetenschappers uit 184 landen voor de "rampzalige gevaren" waaraan onze wereld is blootgesteld. De snel groeiende bevolking, de ontspoorde consumptie en het verlies van biodiversiteit zijn maar enkele van de onderwerpen die de onderzoekers aanhalen.

De brief verscheen in het online vakblad BioScience en is een update van een eerdere waarschuwing van de Unie van Bezorgde Wetenschappers, die 25 jaar geleden ondertekend werd door 1.700 onderzoekers. Maar de experten zeggen nu dat het er veel slechter uitziet dan in 1992, en dat bijna alle problemen die destijds beschreven werden verergerd zijn.

De mensheid wordt nog altijd geconfronteerd met de dreiging van de op hol geslagen consumptie van beperkte bronnen door een snel groeiende populatie, waarschuwen de auteurs. En "wetenschappers, opiniemakers en burgers doen niet genoeg" om dat te bestrijden, klinkt het.

Als de wereld niet snel handelt, zal dat leiden tot catastrofaal biodiversiteitsverlies en ongeziene menselijke drama's, waarschuwen ze.

Gat in de ozonlaag

Eén lichtpuntje is het gat in de ozonlaag, dat sinds de eerste brief in '92 verbeterd is. Maar daar tegenover staat dat de hoeveelheid drinkwater per persoon wereldwijd gedaald is met 26 procent. Het aantal dode zones in de oceanen, plekken waar door vervuiling geen leven mogelijk is, is toegenomen met 75 procent. 120 miljoen hectare bos is verdwenen, vooral om plaats te maken voor landbouw. En intussen blijven de uitstoot van broeikasgassen en de gemiddelde temperaturen stijgen.

De menselijke bevolking is toegenomen met 35 procent. Het aantal dieren is daarentegen met 29 procent verminderd

De menselijke bevolking is toegenomen met 35 procent. Het aantal zoogdieren, reptielen, amfibieën vogels en vissen is daarentegen met 29 procent verminderd.

De auteurs dringen erop aan het gat in de ozonlaag als voorbeeld te nemen van wat de mensheid kan bereiken als ze doelbewust handelt. Maar, zo schrijven de wetenschappers, veel tijd is er niet meer alvorens al deze veranderingen niet meer teruggedraaid kunnen worden.

Dringende stappen

"De mensheid krijgt nu een tweede waarschuwing", schrijven de wetenschappers, onder leiding van de befaamde Amerikaanse ecoloog William Ripple van Oregon State University. "We zetten onze toekomst op het spel omdat we onze buitensporige consumptie van ongelijk verdeelde bronnen niet beteugelen en de snelle bevolkingsgroei niet erkennen als oorzaak van ecologische en maatschappelijke bedreigingen."

'De mensheid laat na de dringende stappen te zetten die nodig zijn om onze bedreigde biosfeer te redden'

De mensheid laat na de dringende stappen te zetten die nodig zijn om onze bedreigde biosfeer te redden, luidt het: "De bevolkingsgroei adequaat beperken, de rol van een economie die geworteld is in groei herevalueren, de broeikasgassen beperken, hernieuwbare energie aanmoedigen, habitats beschermen, de vervuiling inperken, het verlies van soorten een halt toeroepen, en invasieve soorten bedwingen."

De originele brief werd geschreven door een hele rist vooraanstaande wetenschappers, waaronder veel Nobelprijswinnaars. De nieuwe waarschuwing is geschreven als een open brief, die de steun kreeg van 15.364 wetenschappers uit 184 landen. De auteurs hopen dat "onze paper eindelijk tot een wereldwijd publiek debat zal leiden".