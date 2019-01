15.000 moorden per dag: periode augustus-oktober 1942 was dodelijkste tijdens Holocaust LH

03 januari 2019

Bron: Newsweek, USA Today 0 Een nieuwe studie toont aan dat bijna een vierde van de naar schatting zes miljoen Holocaust-slachtoffers in amper drie maanden tijd vermoord werd. Van augustus tot oktober 1942 werden 1,47 miljoen Europese joden gedood in de nazi-vernietigingskampen. Dat komt overeen met een bijna ondenkbare 15.000 mensen per dag.

De cijfers zijn afkomstig uit een nieuw onderzoek onder leiding van Lewi Stone, een wiskundig bioloog aan de Universiteit van Tel Aviv en de RMIT University in Australië. Hij gebruikte daarvoor gedetailleerde verslagen van de Holocaust-treinen die reden op strikte tijdstippen. Stone zei aan het Amerikaanse tijdschrift Newsweek dat hij “compleet gechoqueerd” was door de cijfers.

“Die tonen aan dat de nazi’s de complete vernietiging van de joodse bevolking uit bezet Polen in een zo kort mogelijke tijd voor ogen hadden”, aldus Stone. “Doordat het bloedbad plaatsvond in zo’n kort tijdsbestek, had het joodse volk geen schijn van kans en maakte de vorming van georganiseerd verzet uiterst moeilijk.”

Nog erger dan genocide in Rwanda

Stone ontdekte ook dat de moordratio tijdens de hele Holocaust nog tien keer hoger lag dan aanvankelijk berekend in vroegere studies. Nog choquerender: bijna 25 procent van alle slachtoffers werd vermoord tussen augustus en oktober 1942. De onderzoeker vergeleek het cijfer met genocide in Rwanda, waarbij in 1994 in drie maanden tijd naar schatting 800.000 mensen werden vermoord, en stelde vast de moordratio tijdens die drie maanden van de Holocaust nog 83 procent hoger lag.

In totaal vonden er 480 transporten vanuit 393 verschillende Poolse steden plaats, bestemd voor vernietigingskampen zoals Belzec, Sobibor en Treblinka. Die drie kampen werden gebruikt voor de massavernietiging, en daar werd dus de meerderheid van de joodse slachtoffers vermoord. “Op enkele uitzonderingen na werden de slachtoffers die naar de vernietigingskampen werden getransporteerd, zeer snel bij aankomst in de gaskamers vermoord. Het systeem dat door de nazi’s werd geperfectioneerd, kreeg zo de kenmerken van een assemblagelijn”, aldus Stone aan Newsweek.

Stone schat dat de moordcampagne van de nazi’s had kunnen doorgaan als er nog meer potentiële slachtoffers hadden gewoond in het door Duitsland bezette Polen. “Het aantal moorden daalde in november 1942, omdat er niemand meer was om te doden”, zei Stone.