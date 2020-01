149.000 betogers in heel Frankrijk, Parijse politie zet traangas in ttr lh

11 januari 2020

21u10

Bron: belga 16 Overal in Frankrijk zijn er vandaag opnieuw betogingen geweest tegen de pensioenplannen van de Franse regering. In heel het land waren er in totaal 149.000 manifestanten, in de hoofdstad Parijs kwamen zo’n 21.000 betogers samen. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdagavond. In Parijs waren er incidenten en moest de politie traangas inzetten.

Manifestanten, van wie sommige gemaskerd, gooiden ramen aan diggelen en smeten met projectielen in de richting van de ordediensten. Die reageerden met traangas. De betogers in Parijs kregen de steun van honderden “gele hesjes”.

Volgens de communistische vakbond CGT waren er zaterdag in heel het land zo’n 500.000 betogers.

Donderdag werd ook al gemanifesteerd tegen de pensioenhervorming. In heel Frankrijk kwamen volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken toen 452.000 mensen op straat, van wie 56.000 in Parijs. De betogers krijgen vandaag de steun van honderden 'gele hesjes'.

De vakbonden kondigden zaterdagavond aan dat er op donderdag 16 januari een nieuwe, grote staking gepland wordt tegen de hervormingsplannen van de pensioenen van de regering.

Hervorming

De pensioenhervorming in Frankrijk veroorzaakt al enkele weken beroering. Bij onze zuiderburen bestaan nu veel verschillende pensioenstelsels en de regering wil naar één pensioenstelsel op basis van punten. “We willen naar één universeel systeem, maar de vraag over hoe we daartoe komen staat open voor mij”, benadrukte de Franse premier Edouard Philippe vorige week.

De meer gematigde vakbonden zijn bereid te spreken over de omvorming van de 42 bestaande pensioensystemen in Frankrijk naar één enkel systeem. Maar dat de standaardpensioenleeftijd zou opschuiven van 62 naar 64 jaar, zien ze niet zitten. Vakbonden die op een hardere lijn zitten, zoals de communistische CGT, voeren daarom verder actie tegen de hele geplande hervorming.

Standaardleeftijd

De Franse premier liet gisteren weten dat hij een aantal concrete voorstellen wil formuleren die als basis moeten dienen voor een compromis met de sociale partners rond het Franse pensioenstelsel. Philippe kwam vandaag op de proppen met een kleine toegeving. “Om mijn vertrouwen in de sociale partners aan te tonen, ben ik bereid de kortetermijnmaatregel in het wetsontwerp in te trekken, met name het geleidelijk optrekken van de pensioenleeftijd vanaf 2022 naar 64 jaar in 2027", aldus de premier.

Het gaat om een maatregel die de Fransen zou aanmoedigen om te blijven werken tot de leeftijd van 64 jaar. Het is de meest betwiste maatregel die de vakbonden unaniem hadden verworpen. De wettelijke pensioenleeftijd in Frankrijk ligt momenteel op 62 jaar.

De vakbond CFDT heeft het plan alvast toegejuicht. “Het toont de wil aan van de regering om een compromis te sluiten”, aldus de vakbond, die eraan toevoegt verder te willen onderhandelen met de regering over de pensioenhervorming.

De vakbonden CGT en Solidaires hebben de demarche van Philippe verworpen. Ze roepen allebei op om de protesten onverminderd voort te zetten. Ze willen onder meer op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 januari opnieuw massaal op straat komen.