147 nieuwe coronadoden in Nederland, maar werkelijke cijfer ligt wellicht hoger

08 april 2020

14u38

Bron: Belga 0 In Nederland zijn er op 24 uur tijd weer 147 mensen aan Covid-19 overleden, zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemeld gekregen en vandaag meegedeeld. Daarmee heeft het virus al aan 2.248 mensen het leven gekost in Nederland. Gisteren werden er nog 234 nieuwe overlijdens gemeld, maar het werkelijke aantal ligt wellicht hoger.

Wanneer iemand overlijdt aan Covid-19, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven, waarschuwt het RIVM. De cijfers liggen dus achter op de werkelijkheid. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken sowieso in de statistieken.

Het RIVM heeft 308 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen doorgekregen. Dinsdag waren dat er 292. Ook deze registratie is niet helemaal actueel. In totaal liggen nu 7.735 mensen er in het ziekenhuis.



Er zijn 969 positieve testen bijgekomen om op een totaal van 20.549 te komen.

Ook twintigers en dertigers

De meeste coronadoden zijn 70-plussers, maar onder de overledenen zijn ook een twintiger, twee dertigers en acht veertigers. Iets meer dan de helft van het aantal bevestigde patiënten is vrouw, maar het zijn vooral mannen die in ziekenhuizen worden opgenomen en aan het virus overlijden.

