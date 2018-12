146 arrestaties bij protesten tegen onderwijshervormingen in Frankrijk: “Krachtig antwoord van minister, of er zullen doden vallen” jv

06 december 2018

17u04

Bron: afp/dpa 0 Tijdens betogingen tegen hervormingen in de onderwijssector heeft de Franse politie 146 arrestaties verricht. De arrestanten waren overwegend studenten die in de omgeving van een middelbare school in Mantes-la-Jolie, een deelgemeente van Yvelines bij Parijs, hadden geprotesteerd en keet hadden geschopt.

De arrestaties vonden plaats na nieuwe incidenten aan de middelbare school Saint-Exupéry, waar twee auto's in brand werden gestoken en het tot confrontaties met de politie was gekomen. Ook elders in Frankrijk kwam het tot botsingen met de ordehandhavers in de nasleep van een gereactiveerde mobilisatie door de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes).

Sinds maandag blokkeren studenten onderwijsinstellingen in Frankrijk. Als de minister van Onderwijs niet snel een krachtig antwoord geeft, zullen er doden vallen, waarschuwt de voorzitter van de studentenvereniging, Louis Boyard, op BFMTV. Hij vreest dat er bij de betogingen geweld uitbreekt en riep tegelijkertijd op tot kalmte.

Volgens de zender waren er in de ruime omgeving van de Franse hoofdstad ongeveer honderd universiteiten en scholen door de protesten getroffen.

Ook aan hogescholen kwam het tot protest. Volgens verschillende media was de situatie gespannen. Enkele faculteiten van de Parijse universiteit Sorbonne bleven vandaag naar eigen zeggen gesloten. Een aantal studenten had geprobeerd een deel van de unief te bezetten.

Sinds half november protesteren de ‘gele hesjes’ in Frankrijk tegen hogere belastingen en kwam het al tot zware rellen. Het protest heeft zich inmiddels uitgebreid, volgende week willen ook de landbouwers demonstreren.