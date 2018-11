145 grienden aangespoeld op afgelegen strand in Nieuw Zeeland: “Zeer triest” Redactie/IB

26 november 2018

04u00

Bron: New Zealand Herald, The Guardian, AD 0 Op een afgelegen strand in Nieuw-Zeeland zijn 145 grienden aangespoeld. De helft van de grienden, een dolfijnensoort, was al dood voordat reddingswerkers arriveerden. De rest van de dieren was zo verzwakt dat ze moesten worden afgemaakt.

Een wandelaar ontdekte de grienden die zaterdag vermoedelijk in twee verschillende groepen op ongeveer twee kilometer van elkaar aanspoelden op Stewart Island, een eiland ten zuiden van het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland waar slechts zo’n 375 mensen leven. “Dit is een heel trieste gebeurtenis”, zei Ren Leppens, woordvoerder van de operatie. “Dit zijn dingen die je niet wilt zien. Je zou willen dat we beter begrepen waarom de walvissen aanspoelen, zodat we eerder kunnen ingrijpen.”

Leppens zei dat de dode grienden half begraven lagen in het zand, een indicatie dat ze daar vermoedelijk al een dag hebben gelegen voor ze werden gevonden. De karkassen worden door een lokale Maoristam gezegend en zullen nadien op het strand worden achtergelaten zodat de natuur zijn beloop kan nemen.

Steeds vaker

Het gebeurt vaker dat in het voorjaar en de zomer hele groepen walvissen aanspoelen op het strand in Nieuw-Zeeland. Naar de oorzaken kunnen onderzoekers voorlopig slechts gissen. Mogelijke factoren zijn dat de walvissen proberen te ontsnappen aan roofdieren, ziek worden of verkeerd navigeren.