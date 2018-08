140 kilometer per uur op de snelweg: Oostenrijk test het uit ADN

02 augustus 2018

18u47

Bron: Belga 3 Oostenrijk is gisteren gestart met een controversiële test rond het optrekken van de maximumsnelheid op snelwegen van 130 km/u naar 140 km/u. De hogere snelheidslimiet moet automobilisten toelaten om "tijd te winnen", zegt de Oostenrijkse minister van Transport Norbert Hofer (FPÖ, extreemrechts).

De test vindt plaats op twee stukken van de belangrijkste snelweg van het land, tussen Wenen en Salzburg, en loopt een jaar lang. Na afloop kan ook op andere snelwegen de limiet verhoogd worden, aldus de minister, volgens wie de infrastructuur en auto's steeds veiliger worden.

Volgens mediaberichten zou de tijdswinst evenwel beperkt blijven tot twee minuten voor auto's die aan de maximumsnelheid rijden op de zowat 60 kilometer lange testweg. De maatregel, die door de oppositie als "populistisch" bestempeld wordt, krijgt ook kritiek van milieuorganisaties.



In België stelde federaal minister van Mobiliteit François Bellot eind vorig jaar voor om de snelheidsbeperking van 120 km/uur op bepaalde stukken snelweg te verhogen tot 130 km/uur. De Vlaamse regering verwierp het federale voorstel.

In Frankrijk koos men dan weer voor een omgekeerde snelheidsingreep, meer bepaald op de gewestwegen. Daar is de maximumsnelheid sinds 1 juli beperkt van 90 tot 80 kilometer per uur. De Franse regering wil met de snelheidsbeperking het aantal verkeersslachtoffers verminderen.