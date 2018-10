14 kinderen op kleuterschool in China neergestoken mvdb

26 oktober 2018

07u18

Bron: ANP 0 Een vrouw heeft in een kleuterschool in de Chinese stad Chongqing meerdere kinderen neergestoken. Volgens de politie zijn veertien kinderen gewond geraakt door de aanval, zo meldt de Chinese televisiezender CGTN. Het is nog onduidelijk hoe de kinderen eraan toe zijn.

De vrouw zou de kleuterschool in de stad in het midden van China zijn binnengelopen. Daar begon ze op de kinderen in te steken. Ze werd overmeesterd door medewerkers en beveiligers. De politie heeft de 39-jarige vrouw inmiddels gearresteerd. Het is onbekend wat haar motief is.