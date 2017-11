14-jarige verdachte van moord op Romy (14) vandaag voor rechter Proces achter gesloten deuren mvdb

Bron: ANP 0 ANP De minderjarige moordverdachte kende Romy Nieuwburg (14) van school. De veertienjarige verdachte van moord op de Nederlandse Romy Nieuwburg (14) moet vandaag voor de rechtbank in Utrecht verschijnen. De jongen uit Lunteren, gemeente Ede (Gelderland), heeft bekend dat hij zijn leeftijdgenote seksueel heeft misbruikt en daarna gedood. Voor de rechtszaak is een dag uitgetrokken.

Het proces vindt plaats achter gesloten deuren om het belang van de minderjarige dader te beschermen. Dat betekent dat er geen pers bij de zitting mag zijn en de informatieverstrekking beperkt is.

In de regel zijn ouders van een minderjarige verdachte verplicht de zitting bij te wonen. Ouders van een slachtoffer mogen er (deels) bij zijn.

De jongen en Romy kenden elkaar van school in het dorp De Glind. Het lichaam van Romy werd op vrijdag 2 juni gevonden in een sloot in Achterveld, dicht bij De Glind. Het meisje raakte vermist op weg van school naar huis. Na een paar uur werd zij dood gevonden.

ANP De begrafenis van Romy op 13 juni 2017.

Enkele dagen na de vondst van haar stoffelijk overschot werd de verdachte puber al aangehouden. Sindsdien zit hij vast. Tijdens zijn voorlopige hechtenis is onderzoek verricht naar de geestelijke gesteldheid van de verdachte en werd hij in een instelling geobserveerd. De dood van het jonge meisje zorgde voor grote ophef.

ANP De familie van Romy had naasten en dorpsgenoten opgeroepen om witte kleding te dragen op de uitvaartplechtigheid.

Savannah

Bovendien was - toen Romy's lichaam werd gevonden - een zoektocht gaande naar een ander veertienjarig meisje, dat werd vermist in dezelfde regio. Deze Savannah werd datzelfde weekend gevonden in het water bij een industrieterrein in haar woonplaats Bunschoten. In deze zaak zit een zestienjarige jongen uit Den Bosch vast. De moordzaken bleken niet gerelateerd.

anp Locatie vondst lichamen vermiste meisjes Savannah Dekker uit Bunschoten en Romy Nieuwburg uit Hoevelaken. De moordzaken bleken niet gerelateerd.