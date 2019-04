14-jarige steekt jongen van 17 neer in Breda, slachtoffer ernstig gewond Sebastiaan Quekel - Sabrina Kantelbergs

13 april 2019

09u19

Bron: AD.nl 0 VIDEO Een ruzie tussen twee minderjarige jongens is vrijdag rond middernacht in de Nederlandse stad Breda uitgelopen op een steekpartij. De politie heeft een van hen opgepakt. Het gaat om een jongen van veertien.

De jongen stak in op het 17-jarige slachtoffer. De steekpartij gebeurde nadat een ruzie escaleerde in een woning op de Werfblok in de Haagse Beemden in Breda. De verdachte is in de buurt van het aangehouden.

Het slachtoffer zou binnen in een woning zijn gestoken. Daarna is hij naar buiten gegaan, waar de buren hem eerste hulp hebben verleend tot de ambulance kwam. De jongen is ernstig gewond geraakt.

De politie was met veel voertuigen aanwezig en zette de straat af voor onderzoek. Forensische rechercheurs kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met de ambulance onder begeleiding van de politie naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De familie van het slachtoffer is door de politie ook naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek gaat vandaag verder.