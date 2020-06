14-jarige Brit beschuldigd van voorbereiden terroristische aanslag JOBR

18 juni 2020

10u57

Bron: Sky News, The Guardian 2 Een Engelse jongen van 14 wordt ervan beschuldigd meegeholpen te hebben aan de voorbereiding van een terroristische aanslag. De jongen zal donderdag voor de rechtbank verschijnen. Dat maakte de politie woensdag bekend.

De 14-jarige, wiens naam om juridische redenen niet vermeld wordt, is afkomstig uit Eastleigh, vlakbij het Zuid-Engelse Southampton. Hij werd woensdag beschuldigd van het voorbereiden van terroristische daden. De jongen zou gelinkt worden aan islamitisch extremisme en werd vorige week vrijdag al aangehouden. Donderdag verschijnt de beschuldigde voor de rechter in Westminster.

Geen risico’s

Volgens de politie is er geen reden tot bezorgdheid en is er geen gevaar voor de bevolking. “We weten dat de gemeenschap van Eastleigh zich zorgen maakt over dit nieuws, maar de politie van Hampshire werkt nauw samen met collega’s van de afdeling Terrorismebestrijding Zuidoost”, klinkt het bij de veiligheidsdiensten. “We verzekeren dat dit onderzoek geen extra risico’s voor de samenleving veroorzaakt. Wel vragen we iedereen die denkt iets verdachts gezien te hebben, dit te melden aan de lokale politiediensten", luidt het.

Lees ook:

De Hazimi-beweging wint aan populariteit: “Nog extremer dan IS” en er zijn ook Belgen lid (+)

21-jarige man opgepakt in Duitsland die aanslag op moslims wilde plegen

Waarom neonazi’s plots voor uw vrijheid opkomen (+)