14 jaar oude moordzaak op topcrimineel uit beruchte Neerpeltse villawijk heropend, beloning voor gouden tip 4 Nederlandse buren, allen geliquideerd ADN RVDL KSN

19 november 2018

11u41

Bron: Eigen berichtgeving, ANP, AD.nl 1 De Nederlandse politie heeft het onderzoek naar de zaak rond de moord op topcrimineel Robert Sengers (40) uit 2004 heropend. Er is ook een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. “Er moeten mensen zijn die meer weten”, aldus een politiewoordvoerder vandaag.

Nederlander Robert Sengers uit Neerpelt, bij onze noorderburen gekend als een gevreesde roofovervaller, werd op 8 september 2004 doodgeschoten op de parkeerplaats van een restaurant in het Nederlandse Esbeek. In ware maffiastijl werd hij doorzeefd door een kogelregen toen hij in zijn Mercedes cabrio zat. De dader zou op een scooter zijn weggereden richting Tilburg. Er werd destijds een grootschalig onderzoek opgestart, maar een dader is nooit gevonden.



Sengers woonde in de beruchte villawijk ‘Grote Heide’ in het Belgische Neerpelt. Neerpelt leek in die tijd een echt toevluchtsoord voor Nederlandse onderwereldfiguren. Ook de vermoorde criminelen Sam Klepper, John Mieremet en Marco Eijk woonden er in riante villa’s.

Zelf vermoord?

Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat de opdrachtgever voor de liquidatie van Sengers inmiddels zelf vermoord is. “Maar we hopen toch dat we deze zaak nog kunnen oplossen”, zegt onderzoeksleider Sven Roozendaal.



Intussen zijn namelijk nieuwe forensische technieken voorhanden. “We hebben DNA, dat we gaan laten onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut. En misschien stappen mensen die tóen zwegen, nu alsnog naar de politie. Bijvoorbeeld omdat ze wroeging hebben.”

Het Nederlandse gerecht looft vijftienduizend euro uit voor de gouden tip die leidt naar de dader. De zaak krijgt volgende week aandacht in het Nederlandse programma ‘Opsporing Verzocht’.

Sengers is aldus één van vier topcriminelen die vermoord werden en allen woonden in dezelfde villawijk in Neerpelt. Een overzicht:

Sam Klepper. Vermoord met een kogel in het hoofd op 10 oktober 2000 in het centrum van Amsterdam. Hij werd beschouwd als één van Nederlands grootste drugsgangsters. Een afrekening in het criminele milieu, zo is snel duidelijk.

Marco Eijk. Kennis van bovengenoemde Sam Klepper die nota bene diens villa in Neerpelt bezat op het ogenblik dat ook hij geliquideerd werd. Dat gebeurde na een hinderlaag op een landweggetje aan de Belgisch-Nederlandse grens op 5 april 2004 en werd beschouwd als een afrekening in het drugsmilieu.

Robert Sengers. Enkele maanden later wordt de villawijk opnieuw opgeschrikt door de moord op een bewoner. De Nederlandse politie heeft nooit kunnen achterhalen waarom Sengers juist die avond naar Esbeek was gereden.

John Mieremet. Kreeg op 2 november 2005 een kogel door het hoofd in Thailand, maar woonde al sinds begin jaren ‘90 in de intussen beruchte villawijk. Hij was een goede vriend en ‘zakenpartner’ van Sam Klepper.

De villawijk die zo populair blijkt bij vermogende Nederlanders, ligt ten noorden van het dorp van Neerpelt. Verscholen tussen de bossen liggen verschillende grote villa’s, ommuurd en met hoge inkompoorten, vlakbij de grens met Nederland.