14 jaar cel voor influencer die domeinnaam opeiste met pistool tegen hoofd van eigenaar jv

10 december 2019

12u03

Bron: CNN 0 Rossi Lorathio Adams II, uit Cedar Rapids in Iowa, is gisteren veroordeeld tot veertien jaar cel. De 27-jarige social media influencer, die bekend is als ‘Polo’, had zijn zinnen gezet op een domeinnaam. Hij ging zover dat hij twee jaar geleden zijn neef liet inbreken in het huis van de eigenaar om hem te bedreigen met een pistool.

In 2015 had Rossi Lorathio Adams II het social mediabedrijf ‘State Snaps’ uit de grond gestampt. Hij was toen student aan de Iowa State University. Op zijn hoogtepunt had Adams meer dan 1,5 miljoen volgers op platforms als Snapchat, Instagram en Twitter. Zijn handelsmerk: filmpjes van “jongvolwassenen die zich dronken, naakt en onbeschoft gedroegen”.

Volgers van State Snaps gebruikten Adams’ slogan ‘Do It For State’. Adams had al de website doit4state.com maar wou ook de domeinnaam doitforstate.com kopen. Die bleek al bezet. Adams probeerde tussen 2015 en 2017 de eigenaar ervan, ook iemand uit Cedar Rapids, meermaals te overtuigen om de naam aan hem door te verkopen. Zonder succes.

In juni 2017 reed hij met zijn neef, Sherman Hopkins Jr., naar het huis van E.D., de eigenaar van de domeinnaam. Hopkins, die al een strafblad had, raakte binnen en bedreigde de man met een Taser en een pistool tegen diens hoofd. Hopkins sloeg E.D. ook verscheidene keren en toonde hem de instructies van Adams over hoe hij de domeinnaam moest overzetten. Uiteindelijk kon het slachtoffer de man het wapen van zijn aanvaller bemachtigen. Hij kreeg wel een kogel in het been, maar vuurde zelf ook een aantal keren op Hopkins. Die overleefde de schietpartij en werd veroordeeld tot 20 jaar cel.

In april werd ook Adams veroordeeld voor zijn aandeel in het criminele plan. Gisteren kreeg hij de strafmaat te horen: 14 jaar cel. Hij moet in totaal ook 35.000 dollar (31.600 euro) ophoesten. Hij kreeg een pro-Deoadvocaat toegewezen, ook al zou hij in afwachting van zijn proces nog altijd “belangrijke geldsommen” hebben verdiend.