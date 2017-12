14- en 15-jarige joyriders opgepakt na wilde achtervolging en rammen politiewagen SPS

Een vijftienjarige jongen uit het Nederlandse Zaltbommel (Gelderland) die met zijn vaders auto aan de haal was gegaan, heeft met snelheden tot boven de 200 kilometer per uur geprobeerd uit handen van de politie te blijven. Tevergeefs, want samen met zijn veertienjarige bijrijder werd hij uiteindelijk op de A2 bij zijn woonplaats aangehouden.

De wilde achtervolging begon 's nachts toen agenten de auto met hoge snelheid over de snelweg zagen gaan. De bestuurder reageerde niet op een stopteken waarop de achtervolging werd ingezet. Op de A2 en later op de N322 bij Zaltbommel werden de gaspedalen steeds dieper ingedrukt. Daarbij ramde de auto van de jongens ook nog twee keer de politie.

Uiteindelijk gingen de joyriders weer de A2 op. Daar slaagde de politie erin en de bestuurder tot stoppen te dwingen. Niemand raakte gewond. De vijftienjarige heeft de auto vermoedelijk meegenomen zonder dat zijn vader het wist.

