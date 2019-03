14 doden na crash regionaal lijnvliegtuig in Colombia ADN KV

09 maart 2019

21u28

Bron: Belga, ANP 0 Alle veertien inzittenden zijn vandaag omgekomen bij de crash van een regionaal lijnvliegtuig in centraal Colombia. "We betreuren het ongeluk van het vliegtuig dat de luchtverbinding tussen San José del Guaviare en Villavicencio verzorgde", meldt de Civiele Bescherming. “Twaalf mensen werden gedood.”

De gecrashte Douglas DC3 is een tweemotorig Amerikaans toestel met een maximale capaciteit van 30 passagiers. Het vliegtuigje zond een noodoproep uit om 10.40 uur lokale tijd (17.40 uur Belgische tijd), klinkt het in een verklaring van de luchtvaartautoriteit. Het wrak werd gevonden in de buurt van Villavicencio."Helaas zijn er volgens de informatie van de reddingsdiensten ter plekke geen overlevenden", voegde de luchtvaartautoriteit eraan toe.



De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Een team specialisten is ter plaatse.

De luchtvaartmaatschappij reageerde kort op de crash door te zeggen dat de papieren van alle bemanningsleden in orde waren. Ook werden de namen van de omgekomen mensen bekendgemaakt door Láser Aereo.

