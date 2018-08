14 doden in Rio na raids van politie en leger AV IVI

20 augustus 2018

17u26

Bron: BELGA 2 Minstens 14 mensen kwamen vandaag om het leven tijdens operaties van de politie en het leger tegen drugstrafikanten in de favelas en de buitenwijken van Rio de Janeiro. Dat hebben het leger en de media meegedeeld.

Het leger, dat instaat voor de veiligheid in de wijken, maakte gewag van acht doden tijdens een interventie van het leger in de sloppenwijken. Het officiële persbureau Agencia Brasil rapporteerde de dood van zes vermoede bendeleden. na een achtervolging in Niteroi, een stad dichtbij Rio.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat er in het land vorig jaar 63.880 mensen zijn vermoord, een stijging van 3% tegenover het jaar daarvoor. Reden is een toename in de georganiseerde criminaliteit. Ook kwamen er gemiddeld 14 mensen per dag om het leven door politiegeweld.

Volgens het Braziliaanse Openbare Veiligheidsforum - een onafhankelijke organisatie die de criminaliteitscijfers van het land bijhoudt - komt dat omdat er steeds meer gewelddadige politieacties worden uitgevoerd. De georganiseerde criminaliteit blijft stijgen en de autoriteiten willen koste wat het kost grip krijgen op de vele drugsbendes en andere criminele organisaties die in de Braziliaanse favela’s (sloppenwijken, nvdr.) de plak zwaaien.