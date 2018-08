14 doden in Rio na raid van politie en duizenden soldaten in favela's AV IVI ADN

20 augustus 2018

17u26

Bron: BELGA 2 Minstens 14 mensen zijn gedood tijdens operaties van de politie en het leger tegen drugstrafikanten in de favela's en de buitenwijken van Rio de Janeiro. Dat hebben het leger en de media meegedeeld. Het militair bevel belast met de veiligheid maakte gewag van acht doden tijdens een interventie van het leger in de sloppenwijken, terwijl het officiële persbureau Agencia Brasil de dood van zes vermoedelijke bendeleden rapporteerde na een achtervolging in Niteroi, een stad tegenover Rio.

"Er kunnen meer doden zijn gevallen", verklaarde het militair bevel na de operatie die bij dageraad werd uitgevoerd in de favela's van het Complexo do Alemao en het Complexo do Penha.

Zo'n 4.200 soldaten trokken met pantservoertuigen en luchtsteun de sloppenwijken binnen, armoedige en ingewikkelde woonstructuren die gecontroleerd worden door zwaarbewapende drugstrafikanten. De militairen braken versperringen af die door de bendes waren opgericht, en controleerden voertuigen en inwoners. "Bovendien verspreidden ze pamfletten waarin de bevolking werd opgeroepen tot medewerking", aldus het militair bevel.

In Alemao werd een bus in brand gestoken na een korte manifestatie, getuigde een AFP-fotograaf.

Ondertussen werden zes zwaarbewapende mannen, vermoedelijk bendeleden, gedood door de politie na een achtervolging in Nitero. De achtervolging in volle ochtendspits dichtbij een van de belangrijkste bruggen naar Rio, veroorzaakte chaos in het verkeer.

Zes maanden geleden werd de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Rio de Janiero overgedragen aan het leger omwille van het almaar toenemende geweld en het onvermogen van de politie om de drugsbendes op de knieën te krijgen.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat er in het land vorig jaar 63.880 mensen zijn vermoord, een stijging van 3% tegenover het jaar daarvoor. Reden is een toename in de georganiseerde criminaliteit. Ook kwamen er gemiddeld 14 mensen per dag om het leven door politiegeweld.