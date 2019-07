14 doden bij brand in Russische duikboot LH

02 juli 2019

16u01

Bron: Belga 2 Bij een brand in een Russische duikboot zijn veertien opvarenden om het leven gekomen, zo heeft het Russische ministerie van Defensie meegedeeld.

Volgens het ministerie deed het ongeval zich gisteren voor aan boord van een duikboot die onderzoek deed in de diepzee. De veertien bemanningsleden, die deel uitmaakten van het Russische leger, raakten bedwelmd door de rook.

De onderzeeër zou inmiddels terug zijn in de militaire haven van Severomorsk, in de buurt van de stad Moermansk, in het noorden van Rusland. De bemanning was metingen op de zeebodem aan het uitvoeren. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.