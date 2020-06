14 dagen quarantaine voor al wie naar het Verenigd Koninkrijk reist

IB

08 juni 2020

04u03

Bron: ANP

0

Iedereen die vanaf vandaag Groot-Brittannië in wil, moet eerst twee weken in quarantaine. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat reizigers het coronavirus naar het land brengen nadat ze in het buitenland besmet zijn geraakt. De maatregel wordt elke drie weken geëvalueerd.