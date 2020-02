130 toeristen mogen ‘coronahotel’ op Tenerife weer verlaten

TT

27 februari 2020

17u34

Bron: Reuters

0

130 gasten van het H10 Costa Adeje Palaca Hotel op Tenerife mogen het hotel nu toch verlaten, zo heeft de regionale overheid van de Canarische eilanden zopas gezegd. Het gaat allicht om gasten die pas maandag waren aangekomen, en niet in contact zijn geweest met de Italianen die het virus hadden opgelopen. Het is onduidelijk of er ook Belgen mogen vertrekken.