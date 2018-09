13-jarige jongen zwaargewond na haaienaanval nabij San Diego ADN

30 september 2018

21u10

Bron: CNN, ABC News 0 Een Amerikaanse jongen (13) is aangevallen door een haai toen hij aan het duiken was naar kreeften in de zee aan Encinitas, nabij San Diego. De tiener heeft ernstige verwondingen opgelopen aan zijn bovenlichaam.

Zijn redders wisten niet wat ze zagen toen ze de jongen te hulp schoten met een kajak. “Toen mijn vrienden en ik hem op de kajak tilden, zagen we pas echt hoe erg hij er aan toe was”, vertelt Chad Hammel aan CNN. “Zijn hele sleutelbeen was opengereten, je zag het bot zo zitten.” Chad had ook eerst niet door dat het knaapje door een haai was aangevallen. “Toen we hem hoorden roepen, dachten we eerst dat het enthousiaste kreten waren. Maar toen verstond ik wat hij gilde: ‘Ik ben gebeten. Help! Help!'."

Een redder die wat verderop langs de kust stond, klaar om aan zijn shift te beginnen (het incident gebeurde vroeg in de ochtend, red.), zag de ophef en kwam snel ter plaatse. Hij diende de eerste hulp toe, niet veel later werd de jongen naar het ziekenhuis gebracht. “Hij heeft zware verwondingen aan zijn bovenlichaam opgelopen”, bevestigt hoofdredder Larry Gilles.



“Er waren op het moment van het incident verschillende mensen in het water aan het duiken naar kreeften, aangezien het de eerste dag van het kreeftenseizoen was", legt hij uit. "Drie van hen hoorden zijn hulpkreten en brachten hem naar het strand. Hij was bij bewustzijn en aanspreekbaar. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is. Getuigen zeggen dat ze de haai hebben gezien. Die was iets meer dan drie meter lang."

Alle andere zwemmers, duikers en surfers werden meteen na de aanval uit de zee geëvacueerd. "Onze eerste bezorgdheid was de veiligheid, er zaten veel mensen in het water. We hebben iedereen er zo snel mogelijk uitgehaald." De stranden in de buurt zullen nu 48 uur gesloten blijven, een surfevenement is afgelast. Eerder dit jaar was er iets noordelijker ook al een niet-dodelijke haaienaanval, zegt Gilles.

