13-jarige jongen verdacht van moord op studente (18) in New York HAA

13 december 2019

19u14

Bron: ANP, Reuters, CNN, WHSV-3 0 De politie heeft in New York een 13-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een 18-jarige studente te hebben doodgestoken bij een overval. Dat melden lokale media.

Tessa Rane Majors werd woensdagavond verschillende keren met een mes gestoken in Morningside Park in Manhattan, in de buurt van haar school. Ze slaagde er nog in het park uit te komen en hulp te zoeken, maar in het ziekenhuis werd ze doodverklaard, bevestigde Bill de Blasio, burgemeester van New York, volgens CNN.

Gisteren werd een 13-jarige verdachte door de politie opgepakt, aldus nog CNN. De kleding van de tiener kwam overeen met het signalement van de verdachte, en hij had een mes bij zich. De jongen zou hebben bekend dat hij de studente heeft neergestoken, toen hij haar samen met twee vrienden probeerde te beroven. De politie onderzoekt zijn verklaringen. De aanhouding van de jongen is officieel nog niet bevestigd.

Nabestaanden van Majors, die opgroeide in de Amerikaanse staat Virginia, reageren geschokt op haar overlijden. “Ze was een unieke, zeer getalenteerde en graag geziene jonge vrouw”, laat haar familie weten in een verklaring.

Ook de school waar het slachtoffer les volgde, is erg aangedaan door haar plotse dood. “Dit is een ondenkbare tragedie die ons raakt tot in het diepste van ons hart”, zegt Sian Leah Beilock, directrice van Barnard College.

A 13-year-old boy has been arrested in New York in connection with the death of Barnard College freshman Tessa Rane Majors, according to a law enforcement source familiar with the investigation. https://t.co/YiClnrCZLK CNN(@ CNN) link