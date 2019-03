13-jarige ‘held' die aanslag verijdelde op schoolbus krijgt Italiaans burgerschap kg

26 maart 2019

18u53

Bron: Belga 0 De dertienjarige jongen die een terreuraanval hielp voorkomen op een schoolbus met 51 kinderen, krijgt het burgerschap aangeboden als beloning, zegt Italiaans minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. De jongen, Ramy Shehata, is migrant van de tweede generatie uit Egypte.

Shehata werd in Italië geboren, maar kan volgens de lokale wetgeving pas officieel Italiaans burger worden vanaf 18 jaar. Maar Salvini, leider van de anti-immigratiepartij Lega, zei in een televisie-interview dat Ramy het burgerschap had verdiend, “hij heeft bewezen dat hij de waarden van dit land begrijpt." De woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde de quote.

Bus in brand

Op woensdag 20 maart zat Ramy Shehata op een schoolbus vlakbij de stad Milaan toen de chauffeur, een Italiaanse man van Senegalese origine, dreigde een aanslag te plegen om de vele dode migranten in het Middellandse-Zeegebied te wreken.



Shehata stak daar, samen met medeleerling Adam El Hamami, een stokje voor door de politie te verwittigen. De jongens werden samen met drie andere klasgenoten en de twaalf carabinieri-agenten die hen gered hebben, uitgenodigd op het ministerie van Binnenlandse Zaken om Salvini te ontmoeten.

Strafblad

Salvini zei gisteren nog dat er een probleem was met Shehata's burgerschap omdat iemand in zijn familie een strafblad zou hebben. De woordvoerder van het ministerie weigerde te reageren op berichten dat de vader van Shehata in het verleden beschuldigd is geweest van inbraak, schenden van de immigratiewetgeving, en zich voordoen als openbaar ambtenaar.

Ook schoolkameraad Adam el Hamami heeft een migrantenachtergrond, maar de woordvoerder weigerde te zeggen of ook hij kans maakt op een Italiaans paspoort.

