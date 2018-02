13-jarig kind komt om in Franse Alpen nadat hij samen met broertje (10) buiten de piste gaat en in afgrond valt ADN

25 februari 2018

16u37

Bron: Belga 2 In Avoriaz, een skigebied in de Franse Alpen, is een kind van 13 jaar om het leven gekomen bij een skiongeval. De jongen was samen met zijn broertje van 10 alleen gaan skiën buiten de piste, maar de twee vielen in een afgrond van 150 meter diep.

De hulpdiensten vonden de jongen in de nacht van zaterdag op zondag terug in de afgrond. Zijn jongere broertje raakte gewond. Volgens de politie ligt de jongen nog altijd in het ziekenhuis, maar verkeert hij niet in levensgevaar.

Het is al het tweede zware skiongeval in de Franse Alpen dit weekend. Zaterdag kwam een Britse twintiger om het leven in het nabijgelegen Val d'Isère. Ook hij ging buiten de piste skiën.