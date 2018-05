13 doden en ruim 100 gewonden in Cambodja door giftige rijstwijn kg

07 mei 2018

16u15

Bron: Belga 0 In een gebied in het centrum van Cambodja zijn 13 doden gevallen door rijstwijn of water waarmee gesjoemeld werd. Meer dan honderd mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de Cambodjaanse overheid.

"De stalen die in het dorp genomen zijn, tonen aan dat de rijstwijn een hoge concentratie methanol bevatte", zegt de Cambodjaanse minister van Volksgezondheid in een mededeling. "We wachten nog op de resultaten van de analyse van het water."

De minister vraagt aan de dorpsbewoners om voorlopig geen rijstwijn meer te drinken en enkel nog flessenwater te consumeren. Een aantal mensen zijn in ernstige toestand overgebracht naar een ziekenhuis in hoofdstad Phnom Penh.

De lokale fabrikanten van alcoholhoudende dranken voegen tijdens het brouwen vaak methanol toe om het alcoholgehalte omhoog te helpen. Methanol kan leverproblemen veroorzaken, met de dood tot gevolg bij een te hoge concentratie.

Rijstwijn

Het is niet de eerste keer dat vervalste rijstwijn slachtoffers maakt in Cambodja. In 2016 werden in het centrum van het land tien mensen gedood en vijftig opgenomen in het ziekenhuis nadat ze op een begrafenis aangelengde rijstwijn hadden gedronken.

