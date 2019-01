13 Canadezen in China opgepakt na Huawei-zaak: twee personen nog steeds vast IB

04 januari 2019

06u54

Bron: ANP 0 Canada meldt dat dertien van haar burgers in China in detentie hebben gezeten sinds de topvrouw van technologiebedrijf Huawei vorige maand in Canada werd gearresteerd. Minstens acht van de dertien zijn ondertussen weer vrijgelaten.

Dat laat een medewerker van de Canadese overheid weten, zonder te vermelden welke aanklachten de Canadezen te horen hebben gekregen.

Sinds de arrestatie van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou op 1 december is de relatie tussen Canada en China gespannen. Canada had vooraf aan de verklaring van donderdag alleen laten weten dat drie Canadezen in China waren opgepakt. Een van de drie, de lerares Sarah McIver, is vrijgelaten en teruggekeerd naar Canada.

Uitleveringsverzoek

De andere twee, Michael Kovrig en Michael Spavor, zitten nog vast.

Meng was op 11 december op borg vrijgelaten in Canada. Ze vecht het uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten aan. Die zaak begint op 6 januari.

De VS verdenken haar vanwege het schenden van sancties die zijn opgelegd aan Iran.

