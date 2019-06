13.200 migrantenkinderen opgesloten in VS. Tieners protesteren in kooien bij VN tegen Amerikaans immigratiebeleid kv

17 juni 2019

17u55

Bron: Reuters 0 Voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Genève hebben tieners zichzelf vandaag in een kooi opgesloten om te protesteren tegen de Amerikaanse behandeling van illegale immigranten. Ze eisten ook dat kinderen van asielzoekers die van hun ouders gescheiden werden en opgesloten zitten in asielcentra herenigd zouden worden met hun familie. Momenteel zitten in de VS meer dan 13.000 migrantenkinderen opgesloten.

De jongeren in de kooi droegen t-shirts met het opschrift #ClassroomsNotCages (#KlassenGeenKooien). Demonstranten hadden plakkaten bij zich met de tekst “Kinderen horen niet opgesloten te worden. Punt.”

Vorig jaar diende de Amerikaanse Federatie van Leerkrachten (AFT) een klacht in bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties tegen de “onmenselijke (Amerikaanse) behandeling van het wegrukken van kinderen van hun families die naar onze grens komen om asiel en bescherming aan te vragen.”



“De voorbije vijf maanden werden 2500 kinderen gescheiden van hun ouders aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Dit ondanks een gerechtelijk bevel om daarmee te stoppen en de kinderen te herenigen met hun ouders”, vertelde Randi Weingarten, voorzitter van ATF. “Zes kinderen zijn overleden. We vragen de Mensenrechtenraad: Hoor ons en help ons!”

Lange procedure

Een panel van de Mensenrechtenraad onderzoekt te klacht, vertelde Weingarten aan Reuters. De AFT vertegenwoordigt 1,7 miljoen leerkrachten, verpleegsters en medewerkers van overheidsdiensten. De procedure voor de verwerking van de klacht is vertrouwelijk en langdurig, reageert een woordvoerder van de Mensenrechtenraad.

Alfonso Cepeda Salas, secretaris-generaal van een leerkrachtenvakbond in Mexico, zakte eveneens naar Genève af om te protesteren. “We zijn hier om onze diepe verontwaardiging uit te drukken over het beleid van de scheiding van kinderen vann hun ouders. Genoeg, geen kooien voor deze kinderen”, zei hij.

13.200 kinderen opgesloten

Vrijdag maakte een woordvoerster van de Trump-administratie bekend dat er momenteel zo’n 13.200 migrantenkinderen opgesloten zitten. De meesten van hen zijn op de vlucht voor de armoede en het geweld in Guatemala, Honduras en El Salvador en werden opgepakt toen ze de VS probeerden binnen te geraken.

Het terugdringen van de illegale immigratie is een van de speerpunten van het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Tien dagen geleden sloten de VS en Mexico een akkoord waarin Mexico zich ertoe verbindt om meer maatregelen te treffen om de toestroom van illegale migranten naar de VS in te dijken.

