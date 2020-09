13.000 vluchtelingen op straat na verwoestende brand in kamp op Lesbos IB/JV/HAA

09 september 2020

10u50

Bron: ANP, Reuters, Belga, DPA, AFP, AD 4 Vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is in de nacht van dinsdag op woensdag bijna compleet verwoest door een brand. De ongeveer 13.000 migranten in het kamp zijn geëvacueerd. “Dit is een ramp van buitenproportionele omvang”, zegt Johanna van der Meer van Stichting Bootvluchteling aan onze collega’s van AD.nl. “Duizenden vluchtelingen zwerven nu rond op het eiland.”

De hulpverlener is zelf niet op het eiland, maar heeft wel collega’s gesproken die daar zijn. Zij waren op het moment van de brand niet in het kamp aanwezig. “Een groot deel van het kamp is afgebrand, waaronder waarschijnlijk onze kliniek en onze school. Het is nu onmogelijk om het kamp te bereiken.”

Het overbevolkte kamp was sinds donderdag in quarantaine nadat er vorige week woensdag de eerste coronabesmetting was vastgesteld. “De Griekse regering wilde een hek rondom het kamp zetten. Daardoor ontstond onrust”, aldus Van der Meer. 35 bewoners van het kamp hebben intussen positief getest op het coronavirus.

Volgens brandweerlieden waren er geen gewonden, maar had een onbekend aantal mensen last van ademhalingsproblemen door het inademen van rook. “Enorme delen van het kamp staan in brand of zullen afbranden”, vertelde collega-hulpverlener Karin Arendsen van Stichting Bootvluchteling eerder.

Hulp bieden

Grote aantallen bewoners van het kamp probeerden zich al in veiligheid te brengen in een naburige olijfboomgaard. “Wij volgen de situatie op de voet en kijken wat we kunnen doen om zo snel mogelijk hulp te bieden”, aldus Arendsen.

De Nederlandse hulpverlener vertelt dat het dinsdagavond onrustig was in Moria en dat vluchtelingen protesteerden uit onvrede met de lockdown die is ingesteld. Er heerste volgens haar een gespannen sfeer in het kamp. “Er is geen medisch plan van de Griekse overheid om te voorkomen dat er paniek ontstaat”, aldus Arendsen. “Ook de informatievoorziening vanuit de Griekse overheid is slecht.” Er doen verschillende berichten de ronde dat het vuur is aangestoken door de kampbewoners zelf.

Door de brand brak grote paniek uit onder de bewoners. De vluchtelingen zitten veelal langs wegen rond het kamp. Honderden migranten probeerden naar de havenplaats Mytilene te vluchten, maar werden tegengehouden door de Griekse politie. Waar de vluchtelingen worden ondergebracht nu een terugkeer naar het kamp voorlopig onmogelijk lijkt, is onduidelijk.

Onveilig

Van der Meer vertelt dat er verschillende rechts-extremistische groeperingen actief zijn op het eiland, en dat het dus onveilig is op straat. “We proberen met man en macht te ontdekken wat we kunnen doen en proberen noodhulpgoederen te laten komen vanuit Nederland”, aldus nog de hulpverleenster.

Moria is het grootste vluchtelingenkamp in Griekenland en Europa. Het is al jaren overbevolkt. Volgens de recentste tellingen wonen ongeveer 12.700 mensen in het kamp, terwijl er maar plaats is voor 2.757 personen.



❗️Ein großes #Feuer ist in #Moria ausgebrochen. Die Situation ist laut CampbewohnerInnen vollkommen außer Kontrolle. Panik & alle Geflüchteten aus den Zelten um in Sicherheit zu gelangen. /1 #SOSMoria #Refugeesgr pic.twitter.com/POZylfF0Te Franziska Grillmeier(@ f_grillmeier) link