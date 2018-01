13.000 toeristen afgesloten van de wereld door lawinegevaar in Zwitserland: "Toch beetje romantisch" LB

12u38

Bron: BFMTV 10 rv Alle toegangswegen tot het skistation Zermatt zijn afgesloten, waardoor 13.000 wintersporters afgesloten zijn van de rest van de wereld. De trein rijdt er niet meer en de wegen zijn geblokkeerd. Het gevaar op lawines staat er op het hoogste niveau en samen met de hevige sneeuwval van de voorbije nacht zorgt dat ervoor dat 13.000 toeristen in het Zwitserse Zermatt afgesloten zitten van de rest van de wereld. Ook het ski-oord Cervinia, in de Italiaanse Aostavallei, is volledig geïsoleerd.

"Ongeveer 13.000 toeristen zitten momenteel vast in Zermatt", in het zuidoostelijke Zwitserse kanton Valais (Wallis), zo meldt verantwoordelijke Janine Imesch aan persagentschap AFP. "Vertrekken en aankomen zijn momenteel onmogelijk" en "er kunnen elektriciteitspannes voorkomen", zo meldt het beroemde skistation op zijn website.

"Beetje romantisch"

Sinds gisterochtend is de weg naar het skistation gesloten. "En de trein rijdt sinds gisteravond om 17.30 uur niet meer", stelt Imesch.

Het skistation beschikt over 13.400 toeristenbedden, waarvan 7.200 in hotels en 6.200 in appartementen. "Skiën en wandelen gaat momenteel niet, maar het is hier rustig, zelfs een beetje romantisch. Er is geen paniek", stelt Imesch nog.

Boven de regio zal later op de dag een verkenningsvlucht de toestand moeten evalueren. Volgens Zwitserse media hebben modderstromen, vallende rotsblokken en het gevaar op lawines ervoor gezorgd dat verschillende wegen in Valais zijn afgesloten. Voor Valais is lawinegevaar niveau 5 afgekondigd, het hoogste niveau. Volgens de politie moet de toestand vanaf vanavond verbeteren, wanneer de sneeuwval ophoudt.

Om de dertig jaar

In het Italiaanse ski-oord Sestriere werd in de voorbije nacht een appartementsgebouw van 5 verdiepingen getroffen door een lawine. Naar schatting dertig mensen in het gebouw konden ontzet worden. Voor sommigen moest wel een tunnel gegraven worden.

Er viel de voorbije 48 uur meer dan 2 meter sneeuw in Sestriere. Heel wat wegen zijn uit voorzorg gesloten. Ook het ski-oord Cervinia, in de Aostavallei, is volledig geïsoleerd.

Op de hoogten van het Franse departement Savoie viel in 24 uur tijd 40 tot 90 centimeter sneeuw. Volgens de weerdienst Météo-France komt zo'n situatie gemiddeld maar om de 30 jaar voor.