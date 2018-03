124 miljoen mensen leden honger in 2017 kg

22 maart 2018

11u51

Bron: Belga 0 Het aantal mensen dat wereldwijd in hongersnood leeft, is het voorbije jaar duidelijk gestegen. Dat meldt de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties donderdag. Miljoenen mensen kampen dagelijks met een gebrek aan voedsel.

In 2017 waren er 124 miljoen mensen in 51 landen die niet of nauwelijks te eten hadden: een stijging van 15 procent tegenover een jaar eerder. Dat blijkt uit het Global Report on Food Crises, dat opgesteld werd met andere internationale organisaties, waaronder de Europese Unie. De zwaarste voedselcrises in 2017 vonden plaats in Somalië, Jemen, Zuid-Soedan en het noordoosten van Nigeria.

Eind vorig jaar liet de VN nog weten dat in Jemen, waar een burgeroorlog woedt, miljoenen mensen zullen sterven aan hongersnood als de Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië zijn blokkade van zee- en luchthavens niet opheft. In Zuid-Soedan kondigde de VN van februari tot juni 2017 een hongersnood af in het noorden van het land. Het was van 2011 geleden dat de VN dat nog had gedaan.