120 migranten in "onmenselijke omstandigheden" aangetroffen op boerderij

SVM

13 augustus 2018

19u40

Bron: Belga

In Malta hebben de autoriteiten in een voormalige veehouderij ongeveer 120 migranten aangetroffen die er in "onmenselijke omstandigheden" verbleven. De stallen van de boerderij in het dorp Qormi waren omgevormd tot bouwvallige verblijven. Ze dienden om buitenlandse werknemers die op zoek waren naar goedkope accommodatie in onder te brengen, aldus de autoriteiten. De migranten betaalden naar eigen zeggen rond de 100 euro voor een maand.